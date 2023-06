Kilian Mbappe PSJ ilə müqaviləsinin müddətini uzatmayacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə fransız futbolçu özü açıqlama verib. 25 yaşlı hücumçu bununla bağlı artıq klub rəhbərliyini də məlumatlandırdığını bildirib.

Qeyd edək ki, futbolçunun PSJ ilə müqaviləsi 2024-cü ildə başa çatır.

