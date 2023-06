Türkiyə yeni milli müdafiə naziri ordu generalı Yaşar Gülər Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla ikitərəfli görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana dövlət səfəri çərçivəsində baş tutub.

