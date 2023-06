İyun ayının ən uğurlusu bu bürc olacaq

İyun bir bürc üçün xüsusilə əlverişli ay olacağını vəd edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların Tamara proqnozuna görə, Əqrəblər praktiki olaraq "pul şəlaləsi"nin suyu altında qalacaqlar. Eyni zamanda, heç gözləmədikləri yerdən də qazanc əldə edə bilər. Buna görə də, astroloqlar skeptisizmdən imtina etməyi və ən qeyri-adi təklifləri belə diqqətlə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edir.

Eyni zamanda Əqrəblər 15 iyuna qədər uğurlarını hiss edə biləcəklər. Uğurlar onlara müvəffəqiyyətə zəmanət verən layihədə iştirak etməyi təklif edəcək, bu, köhnə tanışlar vasitəsilə gələcək. Təşkilatçılar onların bacarıqlarını qiymətləndirəcək və səylərini səxavətlə mükafatlandıracaqlar. Həmçinin, Əqrəblər öz kapitallarını məharətlə yatıra biləcəklər - sahildə daşınmaz əmlaka investisiya qoymağa qərar verənlər yaxın illərdə sərmayələrini geri qaytara biləcəklər.

Bununla belə, astroloqlar maliyyə uğurları fonunda sağlamlığın və yaxınlarınızın vacibliyini də xatırladırlar. Qohumlar çətin anlarda dəstək göstərəcək, sağlamlığınızın qayğısına qalmaq isə xroniki xəstəliklərin ciddi fəsadlarından qaçmağa kömək edəcək.



