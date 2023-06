ABŞ-ın “İnter Mayami” klubuna transfer olan Lionel Messinin qalacağı mənzilin görüntüləri dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı superulduz 2019-cu ildə “Porsche Design Tower”də aldığı mənzilində qalacaq. 60 mərtəbəli bina Mayami çimərliyindən bir neçə yüz metr məsafədə inşa edilib. 9 milyon dollara alınan mənzilin avtomobil üçün lifti də var. Bu, sakinlərə avtomobillərini mənzillərində park etmək fürsəti verir.

Porsche Design Tower Porsche Design Tower



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.