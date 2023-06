Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas Azərbaycan xalqının böyük siyasi və dövlət xadimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub.

