30 il sonra Zəngilanın Ağalı kənd orta məktəbində ilk "Son zəng" mərasimi keçiilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, bu il məktəbi 4 məzun bitirib.

