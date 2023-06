Ronaldo məşhur qol sevincinin tarixindən danışdı - İlk dəfə bu zaman qışqırdım

“Əl Nəsr”in futbolçusu Kriştiano Ronaldo portuqal dilindən tərcümədə “Bəli” mənasını verən məşhur “Siu!” qol sevincinin necə ortaya çıxdığı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo bildirib ki, o, üçüncü dəfə 2014-cü ildə Qızıl Topu qazandıqdan sonra ilk dəfə "Siu" deyə qışqırıb:

"Bu, qlobal bir fenomenə çevrilib. Digər oyunçuların bunu etdiyini görməkdən şadam. İnsanların mənə digər idman növlərindən videolar və ya kiçik uşaqlar tərəfindən hazırlanmış videolar göndərməsini də sevirəm. Bu, çox sadə bir şeydir, lakin ciddi şəkildə çox şeydir. "Real Madrid”də olanda "bəli" kimi "si" deməyə başladım. ABŞ-da "Çelsi"yə qarşı oynamışdıq. Qol vurdum və dedim: "Siuu! Qışqırdım. Düzünü desəm, bu, çox təbii idi. O vaxtdan bəri bunu tez-tez etməyə başladım və azarkeşlərin mənə qışqırdığını gördüm: "Cristiano, siiiiiiuuu". Bu, həqiqətən inanılmazdır”.

