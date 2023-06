Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan tərəfi beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana çox yaxın ərazidə, Arazdəyəndə metallurgiya zavodu inşa edir.

Həmçinin bunlarla yanaşı, Ermənistan ordusunun bu mövqedəki hissələri son bir neçə gündə təxribata əl ataraq ordumuzun mövqelərini intensiv atəşə tutublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan televiziyası sərhəddən birbaşa bağlantı edib. Qeyd edilib ki, Ermənistan hazırda zavodun tikintisini davam etdirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.