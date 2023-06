Ağstafa rayonunda ağır nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Dağ Kəsəmən kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ" markalı maşından düşmək istəyən rayon sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Hidayət Hüseynov digər avtomobilin "Vaz"a çırpılması nəticəsində vəfat edib.

