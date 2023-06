Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında görüş keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib.

O, dəqiq tarixi açıqlamayıb.

