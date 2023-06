Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Ağayev Hafiz Ağalar oğlu

Cəlilov Etibar Yəmli oğlu

Əkbərli Azər Aprel oğlu

Əliyeva Yeganə Agabala qızı

Əsgərov Niyazi Mustafa oğlu

Hüseynova Laləxanım Muxtar qızı

Kərimov Müşfiq İsrafil oğlu

Qurbanov Tərlan Məhəmməd oğlu

Məmmədov Asəf Mayıl oğlu

Məmmədova Sevil Vahid qızı

Nağdalıyev Nəriman Məmməd oğlu

Namazova Hicran Kamal qızı

Paşayeva Aybəniz Abil qızı

Salehova Gülbəniz Qara qızı.

2. Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində xüsusi xidmətlərinə və yüksək peşəkarlığına görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar həkim”

Əzizov Fazil Əziz oğlu

Hacıyev Arif Həmzə oğlu

Mehdiyev Əkbər İsmayıl oğlu

Məhərrəmova Frəngiz Əmirxan qızı

Nurəliyeva Aynaxanım Nuri qızı

Soltanov Əhədağa Mirağa oğlu

“Əməkdar tibb işçisi”

Bağırova Sürmə Kərim qızı

Frolova Alla Əbdul Axatovna

Qulamova Bahar Vaqif qızı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.