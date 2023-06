Avropanın tarixi klubu Musa Qurbanlını transfer etmək istəyir

Hücum xəttini gücləndirməyi planlaşdıran Avstriyanın "Zaltsburq" klubu əsas diqqətini "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlıya yönəldib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli jurnalist Aleksandar Andonov özünün tviter səhifəsində paylaşım edib.

O bildirib ki, ötən mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasını 21 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə tamamlayan forvard Bundesliqa təmsilçisinin əsas transfer hədəflərindən biridir: "Qurbanlının yaşı və qiyməti də "Zaltsburq" üçün uyğundur. Onun keçidi bir milyon avroya başa gələ bilər. "Qarabağ"ın 2026-cı ilədək müqaviləsi olan oyunçunu buraxıb-buraxmayacağı isə başqa mövzudur".

Qeyd edək ki, "Neftçi"nin yetirməsi olan Musa Qurbanlı "Zirə"də də çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.