Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Bayden jurnalistin sualına əsəbiləşərək sərt reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist prezident olmazdan əvvəl Baydenin rüşvət alması iddiaları ilə bağlı sual verib. Bayden isə sərt reaksiya verərək "Niyə belə bir axmaq sual verdin" cavabını verib.

