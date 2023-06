ATU-da 3 yeni kafedra yaradılıb

Azərbaycan Tibb Universitetində peşəkar kadrların hazırlanması üçün 3 yeni kafedra yaradılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli Dünyadakı Azərbaycanlı Təbiblərin Simpoziumunun açılış mərasimində deyib.

Rektor əlavə edib ki, yaxın aylarda universitetin elektron kitabxanasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

O bildirib ki, Ailə təbabəti kafedrası isə yenidən qurulub.

"Dar ixtisaslaşdırma aparılmaqla konkret fənlər təsis edilib. Gələn ildən cərrahi xəstəliklər kafedralarında da dar ixtisaslaşmalar aparılacaq".

