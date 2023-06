Bu ilin yanvar-may aylarında Türkiyədən Azərbaycana 9 milyon 644 min ABŞ dolları dəyərində dəri və dəri məmulatları ixrac olunub.

Metbuat.az Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadla xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,1 % çoxdur.

Təkcə mayda isə Türkiyədən ölkəmizə 1 milyon 721 min ABŞ dolları dəyərində məhsul gətirilib ki, bu da illik 3,3 % çoxdur.

