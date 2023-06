Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış jurnalist Zülfüqar Hüseynzadə bu gün səhər saatlarında Kəlbəcərdə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınları Z.Hüseynzadənin "WhatsApp" statusunu sosial şəbəkədə paylaşıblar.

Statusda mərhumun doğma yurdundan şəkil paylaşdığı öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, 52 yaşlı jurnalistin ürəktutmadan vəfat etdiyi bildirilir.

