Xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir müavini səfərinə Tbilisidə Heydər Əliyev adına parkda ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək başlayıb.

Xələf Xələfovun Gürcüstana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

