60 və daha yuxarı yaşlı müəllimlər builki sertifikasiya imtahanlarında iştirak etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bu gün Təhsil İnstitutunun direktoru Rüfət Əzizov brifinqdə deyib.

“Həmin müəllimlərin imtahanda könüllü iştirak etməsi qanunvericiliklə tənzimlənəcək”,- deyə o bildirib.

