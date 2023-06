60 yaşdan yuxarı müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanında könüllü iştirakı ilə bağlı təklif qərarı təsdiqləndiyi təqdirdə həmin şəxslərə görə ayrıca imtahan qrafiki təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Təhsil İnstitutunun Mərkəzinin direktoru Nəzakət Mehdiyeva deyib.

O qeyd edib ki, həmin qrafik çərçivəsində test imtahanı və müsahibələr olacaq.

Xatırladaq ki, indiki müddətdə həmin şəxslərin imtahanda iştirakı ləğv edilib.

