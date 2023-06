İnadçı şəxs 10 il eyni rəqəmləri oynayıb mükafat qazandı

ABŞ-ın Merilend ştatında yaşayan şəxs öz inadkarlığı ilə lotereyada mükafat qazanıb.

Metbuat.az xəbər evrir ki, ardıcıl 10 il eyni nömrələrdə oynayan şəxs nəhayət pul mükafatına sahib olub. Məlumata görə, Merilen ştatının sakinin “Bonus Match” lotereyasında 50 min dollar mükafat əldə edib. Baltimordakı Merilend Lotereyasının baş ofisinin rəsmilərinə şanslı şəxs "Mən dəfələrlə eyni nömrələri oynayırdım, illərdir bunu edirəm" deyib.

Şanslı şəxs 10 ildir ki, 5, 6, 8, 23 və 30 rəqəmlərini oynayırmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.