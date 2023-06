Böyük pulu necə qazanmaq olar? - Həftənin maliyyə ulduz proqnozu

Bir çox insan maliyyə müstəqilliyinə nail olmaq arzusundadır, lakin bu arzunu həyata keçirmək hər kəsə nəsib olmur. Məqsədinə inadla gedən və geri çəkilməyən, həmişə qaliblər sırasında qalır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, maliyyə ulduz falı diqqətinizi cəmləməyə və yolda qalmağa kömək edə bilər.

Qoç



Qoçlar maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yol boyu yarana biləcək əlverişli imkanlara və çətinliklərə adekvat cavab vermək bacarığından faydalanacaqlar. Yaxınlarınızdan dəstək almaq və intuisiya və müdrikliyin ahəngdar birləşməsi onlara arzularını həyata keçirməyə yaxınlaşmağa kömək edəcək.

Astroloqlar qeyd edirlər ki, bu, maliyyə rifahının əldə edilməsinə mane ola biləcək səmərəsiz vərdişlərdən xilas olmaq üçün əlverişli dövrdür. Qoçlar sarsılmaz özünə inamları sayəsində maddi sahədə şanslara arxalana bilərlər. Onlar hər hansı çətinliklərə baxmayaraq, özlərinə necə inanacaqlarını bilirlər ki, bu da onlara həm yeni, həm də artıq başlamış bizneslərdə maliyyə baxımından daha uğurlu olmağa kömək edəcək.

Buğa

Astroloqların fikrincə, qarşıdakı dövrdə planetlər Buğa bürcünə maliyyə rifahını yüksəltmək imkanı verəcək. Ancaq bunun üçün əlavə səy göstərməli və çalışqanlığı laqeyd etməməlidirlər. Yaradıcı peşələrlə məşğul olan Buğa, maliyyə uğurlarına daha asan nail olacaq.

Bu həftə ərzində onlar daim ilham hiss edəcəklər, bu, nadir bir hadisədir və anı tutmaq bacarığını tələb edir. Yeni şərtlərə uyğunlaşa bilən Buğanın şansları çox olacaq. Yeni işə başlasalar, həmkarları ilə əlaqə qurmaq daha asan olar.

Əkizlər

Merkurinin Əkizlər bürcündə sabit və güclü mövqeyi sayəsində bu insanlar öz şüurlarını yeni dalğaya uyğunlaşdıra biləcək və eyni zamanda enerji itirməkdən qaça biləcəklər. Yeni bir iş tapmaq və ya həyatında dəyişiklik etmək istəyən, maddi imkanı olan hər kəs bu yolda uğurlarla qarşılaşacaq.

Astroloqlar Dolçalara maliyyə məsələlərində daha diqqətli olmağı tövsiyə edir. Bu, böyük alışlar üçün əlverişli zamandır, lakin onlar hər hansı digər maliyyə hərəkətləri kimi qəsdən və əsaslandırılmış şəkildə həyata keçirilməlidir.

Xərçəng

Maliyyə məsələlərinə düşüncəsiz münasibət Xərçənglərə problemlərdən qaçmağa kömək etməyəcək, əksinə onları daha da gücləndirəcək. Xərcləri azaltmaq imkanı varsa, o zaman bu fürsətdən istifadə etməlisiniz. İndi qənaət etmək gələcəkdə maliyyə rifahını təmin etməyin ən yaxşı yolu ola bilər.

Qazanclara gəlincə, bu baxımdan Xərçənglər əlverişli mövqedədirlər. Onlar təhlükəsiz şəkildə mənalı sövdələşmələr edə, yeni iş axtara və ya əlavə iş saatları götürə bilərlər.

Mars, Merkuri və Veneranın artan təsiri Xərçənglərə gəlirləri artırmaq, böyük alışlar etmək, böyük sövdələşmələr əldə etmək və yeni gəlir mənbələri tapmaq üçün aydın imkanlar görməyə kömək edəcək. Ancaq yadda saxlamaq lazım olan əsas şey, bu istiqamətdə hansı günlərdə aktiv olmaq daha yaxşıdır. Hərəkətsizlik və laqeydlik Xərçəngləri motivasiyadan məhrum edəcək və s.

Şir

Saturnun retrogradı zamanı Şirlər illüziyalar və qorxularla qarşılaşa bilər, lakin bunlara qalib gəlmək olar. Bunun üçün bu bürcün insanlarının aktiv şəkildə bizneslə məşğul olmaları və özlərinə düşünmək və introspeksiya üçün çox vaxt verməmələri vacibdir. Şirlər gələcək uğurlarını aydın və aydın şəkildə görə biləcəklər.

Astroloqlar qarşıda duran fürsəti əldən verməməyi tövsiyə edirlər. Bu həftə ərzində borclardan, kreditlərdən və digər maliyyə öhdəliklərindən necə qurtulacağınıza da diqqət yetirə bilərsiniz. Şirlər çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tapacaq və maliyyə qələbələri dövrünə başlayacaqlar.

Qız bürcü

Qızlar üçün xoşbəxtlik və firavanlıq cəlb etməyə kömək edən altı gündəlik fəaliyyət və vərdişləri unutmayın. Əsas maliyyə planeti Merkuri güclü və konstruktiv mövqedə olduğu üçün bu təcrübələr xüsusilə faydalı olacaq. Bu, Merkurinin əsas himayədarı olduğu Qız bürcü üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təkcə maddi deyil, həm də şəxsi inkişafın olduğu dövrdür. Pul itirməmək üçün Qızlar başqa insanların maraqlarını nəzərə almalı olacaqlar.

Astroloqlar bildirirlər ki, bu, gəliri artırmağa, başqaları ilə yaxşı münasibətləri qorumağa və tanınmağa kömək edəcək. İnsanlar Qız bürcündə liderlik keyfiyyətlərini görəcəklər.

Tərəzilər

Tərəzi üçün həmkarlar, müdirlər və tərəfdaşlar qarşısında güzəştə getməyə hazır olduqlarını göstərmələri kifayətdir. Başqaları ilə əməkdaşlıq edərək, bu bürcün insanları bir çox faydalı bacarıqlar əldə edə və sonradan qazanclarını artıra biləcəklər. Ekspertlər Tərəzilərə pulu özlərinə, məsələn, görünüşlərinin yaxşılaşdırılmasına və ya tətilə xərcləməyi tövsiyə edir.

Pul həmçinin yaxınlarınız üçün hədiyyələr almaq, ümumi əşyalar almaq, faiz gətirən investisiyalar və ya daşınmaz əmlak almaq üçün istifadə edilə bilər. Ümumiyyətlə, alış-veriş ehtiyatlı olmalı və uzaqgörənliklə düşünülməlidir.

Əqrəb

Əqrəblər üçün əsas planetlər Merkuri və Mars olacaq. Bu, daha çox pul qazanmaq istəyənlər üçün yaxşı xəbərdir, lakin prosesə çox qarışmayın. İndi işdən yayındıra biləcək lazımsız narahatlıq, stress və daxili gərginlikdən qaçınmaq vacibdir. Diqqətinizi işinizə yönəltməlisiniz, eyni zamanda dincəlməyə də vaxt ayırın, əks halda əsəblər həddə çata bilər. Vaxtaşırı rahatlıq zonasına qayıtmaq vacibdir, əks halda həddindən artıq iş yükü gəlirin artmasına deyil, tükənməsinə səbəb ola bilər.

Astroloqlar göstərir ki, iyunun 19-25-də maddi həyatın qurulması, həmçinin sevgi münasibətlərində balans nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.

Oxatan

Maliyyə elementi Oxatandan tez və qətiyyətli hərəkət etməyi tələb edir. Dərhal həyatı dəyişdirə biləcək qərarlar qəbul etmək vacibdir. İndi uğur onların qətiyyətindən və iradəsindən asılıdır. Oxatanlar maliyyə rahatlığı və gələcək sabitlik üçün fürsətlər təqdim edərək, qarşıda dinamik bir həftə gözləməlidirlər.

Venera Oxatan bürcünün diqqətini pulun nə ala biləcəyinə yönəldəcək: əşyalar, təcrübələr, sevinc. Digər tərəfdən, Merkuri sizə pulu ağılla idarə etməyin lazım olduğunu söyləyəcək: onu uzunmüddətli layihələrə yatırın.

Oğlaq

Pul insanın həyatında mühüm amildir və daha çox vəsaitə malik olmaq ona daha da yaxşı yaşamağa imkan verir. Oğlaqlar təkcə indiki məqama deyil, həm də gələcək perspektivlərə diqqət yetirməlidirlər. Şəxsən onlara yaxın və mənalı olana əsaslanaraq seçim etmək vacibdir.

Merkuri Oğlaqlara maliyyə enerjisi gətirəcək və Mars bu mərhələdə əsas motivator və lider rolunu alacaq. Əgər Oğlaqlar çoxdan iş yerini dəyişmək və ya öz işlərinə başlamaq haqqında fikirlərə sahibdirlərsə, indi bu istiqamətdə imkanları araşdırmağa başlamaq üçün doğru zamandır.

Dolça

Xoşagəlməz maliyyə səhvlərindən qaçmaq üçün astroloqlar Dolça bürcünə başqa insanlarla əməkdaşlıq etmək və güzəştə getmək bacarığını tövsiyə edir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, pozulmuş vədlər mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Bu baxımdan bu həftə xüsusilə risklidir. Yaxşı olar ki, gələcəkdə tuta bilməyəcəyiniz vədlər verməyin. Aldatma geriyə dönüb Dolçanın maliyyə rifahına mane ola bilər.

Astroloqlar xəbərdarlıq edir: pulu idarə edin və onların xidmətçisi olmayın. Dolçalar özlərində motivasiya tapa bilsələr, o zaman mütləq daha böyük maliyyə uğurları əldə edəcəklər. Dünyaya, insanlara və hadisələrə açıq olmaq vacibdir.

Balıq

Balıqlar maliyyə məsələlərini məharətlə idarə etdikdə hər şey rəvan gedir. Həddindən artıq xərcləməmək üçün bu həftə ilk şeyi xatırlamaq vacibdir. Dünyada "qızıl hərarət" yaradan Merkuri ilə yanaşı, Venera Balıqlara kömək edəcək, onları güc və enerji ilə təmin edəcək.

Astroloqlar işdən kənar problemləri unutmağı məsləhət görürlər, çünki bu, yalnız mənfiliklər əlavə edəcək, bunu etməyə dəyməz. Retro Saturn artıq konsentrasiyanızı və uğur üçün psixoloji proqramınızı pozmaq üçün mümkün olan hər şeyi edəcək, ona görə də bu işdə ona kömək etmək lazım deyil. Alış-verişlə deyil, daha çox pul qazanmaq istəyi ilə özünüzü sevindirmək daha yaxşıdır.



