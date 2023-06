Şabran şəhər, Tofiq Abbasov adına 1 nömrəli məktəbin tarix müəllimi, jurnalist Rəna Məmmədova İTV-də yayımlanan "Milyonların şousu"nda 5 min manat qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllim 10 suala tam doğru cavab verdikdən sonra 11-ci sualda oyundan çəkilib. Rəna Məmmədova cavab verdiyi suallara görə ümumilikdə 5000 manat qazanıb.

Qeyd edək ki, yarış 15 sualdan ibarətdir. Oyunda qazanılan maksimum məbləğ 100 min manatdır.

