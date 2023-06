Abşeronda ödəmə terminalından pul oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində iyunun 19-na keçən gecə Xırdalan şəhəri ərazisində marketlərin birindəki ödəmə terminalından 1538 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Göygöl rayon sakini Zabit Əliyev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

