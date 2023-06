Gənc işçisi ilə görüntüləri 200 milyon dəfədən çox izləndi - FOTO

Çində dövlətə məxsus tikinti və mühəndislik şirkətinin rəhbəri 50 yaşlı Hu Jiyong 25 yaşlı katibi Donqla əl-ələ tutarkən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada 200 milyon dəfədən çox baxılıb. Bildirilir ki, görüntülərin sosial mediada paylaşılmasından sonra xanımlar Donqun əynindəki çəhrayı paltardan və çantadan almaq üçün hərəkətə keçiblər. Çəhrayı paltar ticarət saytında ən çox axtarılanlar siyahısında birinci yerdədir.

Qeyd edək ki, cütlük münsibətlərini təkzib ediblər. 50 yaşlı Hu Jiyong vəzifəsindən azad edilib.

