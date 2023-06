Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Avstriya Milli Şurasının Prezidenti Volfqanq Sobotka ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sədr Tvitterdə paylaşım edib.

Xatırladaq ki, Sahibə Qafarova Avstriyada rəsmi səfərdədir.

