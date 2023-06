I və IV ixtisas qrupları üzrə 3-4 iyun 2023 cü il tarixlərində keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə təsdiq etmiş 34440 abituriyentdən (I qrup üzrə 28864 nəfər, IV qrup üzrə 5576 nəfər) 1687 nəfəri (I qrup üzrə 1458 nəfər, IV qrup üzrə 229 nəfər) imtahanda iştirak etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən xəbər verilib.

İmtahanda iştirak edən abituriyentlərdən 8 nəfər qaydaları pozduqlarına görə imtahandan xaric olunub və nəticələri ləğv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.