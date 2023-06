Qurbanlıq heyvanların qiyməti kəskin artdı - VİDEO

Qurban bayramına sayılı günlər qalmış heyvan bazarında qiymətlər artıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, qiymətlər regionlar üzrə fərqlidir.

Ötən illlə müqayisədə Bərdədə qiymətlər 50 manat civarına yüksəlib.

Qurbanlıq heyvanların qiymətləri 250-400 manat aralığında dəyişir.

Bənzər mənzərəni Mingeçevir və Tovuz bazarında da görmək olar.

Satıcılar bahalaşmanı bir neçə amillə əlaqələndirirlər. Qiymətlərin bayram günlərində daha da yüksələcəyi ehtimal edilir.

Paytaxt bazarlarındakı satıcılar əlavə ediblər ki, qiymət artımından ehtiyatlananlar heyvanları indidən alırlar.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.