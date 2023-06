Tanınmış aparıcı Bəhram Bağırzadəni sərt tənqid etdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə qatıldığı toy məclislərinin birində etdiyi hərəkətlə gündəmə gəlib. O, rəqs edərkən fit çalmağa başlayıb. Aktyorun bu hərəkəti birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "TV Musavat"ın baş redaktoru, aparıcı Sevinc Telmanqızı canlı efirdə vaxtilə "kəndli, şəhərli" açıqlaması ilə gündəmdən düşməyən Bəhram Bağırzadəni sərt tənqid edib:

"Bəhram Bağırzadəyə səslənirəm ki, futbolda, küçədə edə biləcəklərinizi toyxanada etməyin. Çünki orda bəy, gəlin, yaşlı insanlar var... Fərqli görünmək üçün əndazəni aşmaq lazım deyil. Gülməli görünmək üçün özünü hörmətdən salamağa da ehtiyac yoxdur.".

Daha ətraflı videoda:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.