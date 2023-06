Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Avstriyaya yollanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ağdam klubunun mətbuat xidməti açıqlayıb.

Təmsilçimiz təlim-məşq toplanışı üçün bu ölkəyə yola düşür. Qurban Qurbanovun yetirmələri mövsümün hazırlığını Tirolda gerçəkləşdirəcək.

“Qarabağ” Avstriyada 3 yoxlama görüşü keçirəcək. Ağdamlılar iyunun 27-də “Ferentsvaroş”, iyulun 1-də isə “Legiya” ilə üz-üzə gələcək. Sonuncu rəqib hələ dəqiqləşməyib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Cəbəllütariqin “Linkoln” klubu ilə görüşəcək.

