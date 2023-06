İngiltərə Bankı uçot dərəcəsini 0,5 faiz bəndi artıraraq 4,5 %-dən 5%-ə qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, uçot dərəcəsinin 2008-ci ildən bəri ən yüksək həddidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.