Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin Uşaq Xəstəlikləri kafedrasının müdiri, tibb elmlər doktoru, professor Səfixan Şamil oğlu Həsənov bu gün vəfat edib.



