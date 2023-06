Azərbaycanda bankların xalis mənfəəti 32% artıb

Azərbaycanın bank sektoru bu ilin yanvar-may aylarında 437.1 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 32% çoxdur. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın bank sektoru 331.5 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

Bu dövrdə bankların əməliyyat mənfəəti isə 28% artaraq 644.1 milyon manata bərabər olub.

2023-cü ilin 5 ayında banklar tərəfindən 106.1 mln. manat məbləğində mənfəət vergisi ödənilib.

