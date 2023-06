Hazırda Rusiya Silahlı Qüvvələri ölkənin Voronej vilayətində zəruri döyüş əməliyyatlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu vilayətin qubernatoru Aleksandr Qusev deyib.

Onun sözlərinə görə, ərazidə ordu ilə “Vaqner” muzdlu hərbi təşkilatının silahlıları arasında döyüş gedir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.