Rusiya ordusu Kiyevə raket zərbələri endirib.

Metbuat.az "Unian"a istinadən bildirir ki, bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri bildirib.

Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.



Həmçinin 40-a yaxın avtomobilə də ziyan dəyib.



