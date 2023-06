"Vaqner"in rəhbəri Yevgeni Priqojin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Putinin xəyanət adlandırdığı məsələyə belə reaksiya verib:

"Xəyanət məsələsində prezident yanılıb. Biz vətənimizin vətənpərvərləriyik, biz döyüşmüşük və döyüşürük. Və heç kim prezidentin və ya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbinə əsasən təslim olmaq fikrində deyil. Çünki istəmirik ki, ölkə bundan sonra da korrupsiya, yalan və bürokratiya içində yaşasın".

