Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev telefonda danışıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Putin Tokayevi Rusiyada baş verənlərlə bağlı məlumatlandırıb.

