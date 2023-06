Kadırovdan baş verənlərə ilk REAKSİYA: "Hər şey edəcəyik"

Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Rusiyada baş verənlərlə bağlı ilk dəfə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Priqojinin davranışını "arxadan vurulan zərbə" adlandırıb:

"Biz Priqojinin qiyamını yatırmağa hazırıq. Biz Rusiyanın bütövlüyünü qorumaq və dövlətçiliyi müdafiə etmək üçün hər şey edəcəyik".

Xatırladaq ki, “Vaqner” Xüsusi Hərbi Şirkətinin başçısı Yevgeni Priqojin Rusiya hərbçilərinin “Vaqner” muzdlu hərbi təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri endirdiyini, bir çox döyüşçünün öldüyünü açıqlayıb:

"Bu vəhşiliyə necə cavab verəcəyimizə qərar verəcəyik. Növbəti addım bizimdir".

Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Yevgeni Priqojinə qarşı silahlı üsyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu bildirib ki, Priqojinin əməllərinə lazımi hüquqi qiymət veriləcək. Müdafiə Nazirliyi isə “Vaqner”in arxa düşərgələrinə zərbə endirilməsi ilə bağlı iddiaları yalan məlumat adlandırıb. Nazirlik eyni zamanda “Vaqner” döyüşçülərinə müraciət edib, silahı yerə qoymağa çağırıb.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində mövcud hadisələri xəyanət kimi qiymətləndirib. O deyib ki, bütün zəruri tədbirlər görüləcək.

