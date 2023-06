Dünən Azərbaycanda "Məzun günü" keçirilib.

Metbuat.azx əbər verir ki, universitetlər müxtəlif məkanlarda bu münasibətlə şənlik keçiriblər.

Həmçinin Su İdmanı Sarayında keçirilmiş Bakı Slavyan Universitetinin "Məzun günü" maraqla yadda qalıb. Mərasimdə rektor Anar Nağıyevin tələbələrlə gözəl rəqsi diqqət çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

