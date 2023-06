Zelenski Rusiyada baş verən qiyamdan DANIŞDI

“Rusiya uzun müddətdir öz zəifliyini və hökumətinin axmaqlığını ört-basdır etmək üçün təbliğat aparırdı. İndi isə o qədər xaos var ki, heç bir yalanı gizlədə bilməz”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviterdə yazıb. O bildirib ki, Rusiyanın zəifliyi göz qabağındadır:

“Rusiya öz qoşunlarını və muzdlu qüvvələrini torpaqlarımızda nə qədər çox saxlasa, sonradan bir o qədər böyük xaos və bir o qədər çox problem yaşayacaq. Bu, göz qabağındadır. Ukrayna Avropanı Rusiyanın gətirdiyi fəlakətdən və xaosun yayılmasından qorumağa qadirdir”.

V. Zelenski qeyd edib ki, şər yolunu seçən hər kəs özünü məhv edir: “Biz möhkəmliyimizi, birliyimizi və gücümüzü qoruyuruq. Bütün komandirlərimiz və əsgərlərimiz nə edəcəklərini bilirlər”.

