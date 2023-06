"Qarabağ" Portuqaliyadan yarım milyon avroluq transfer edir

"Qarabağ" klubu Portuqaliyanın "Şaveş" klubunun vingeri Juninyonu transfer edir.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "O Jogo" nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, "Qarabağ" 26 yaşlı futbolçu üçün qarşı tərəfə 500 min avro ödəməli olacaq.

Bildirilir ki, "Qarabağ" ötən mövsüm də Juninyonu heyətinə qatmaq istəyib. Lakin müəyyən səbəblərdən keçid rəsmiləşməyib.

Qeyd edək ki, Juninyo daha öncə Braziliyanın "Atletiko Paranaense", "Portimonense", "Villa Nova", Portuqaliyanın "Eştoril" klublarında çıxış edib. O, ötən mövsüm "Şaveş"də 30 oyuna çıxıb, 4 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.