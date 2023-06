İyunun sonu üç bürcün maliyyə vəziyyəti pisləşəcək

Taroloq ayın sonuna qədər maliyyə proqnozu verib və üç bürcün ciddi xərcləri olacağını bildirib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bu xəbərdarlığın kimlərə aid olduğunu və onları nəyin gözlədiyini təqdim edir.

Şir

Maliyyə proqnozunda Şirlər Qılıncın beşliyinə düşüb. Bu kart pul itkisini və ya uğursuz investisiyanı göstərə bilər. Bu, bir tərəfin qalib gəldiyi, digərinin isə uduzduğu münaqişəni göstərə bilər. Bu, əlverişsiz maliyyə vəziyyətində olduğunuz anlamına gələ bilər.

Ola bilsin ki, Şirlər nəyisə satmağa qərar verəcəklər və satış sərfəli olmayacaq və ya nəyəsə mərc edəcəklər və hər şeyi itirəcəklər. Diqqətli olmağınız məsləhət görülür.

Xərçəng

Taroloq Xərçənglərə Qılınc yeddisini göstərir. Bu kart manipulyasiya, hiylə və ya maliyyə məsələlərində etibarın itirilməsini göstərir. Bu, aldadıldığınızı və ya maliyyə məsələlərində saxtakarlıqla üzləşdiyinizi ifadə edə bilər.

Kartınızın məlumatlarını heç kimə verməmək, maliyyə idarəçiliyini yad adamlara etibar etməmək və şübhəli layihələrə investisiya qoymamaq məsləhət görülür.

Balıq

İyunun sonunda Balıqların bəxtinə Doqquz Sikkə düşüb. Bu kart adətən sərvət və maliyyə müstəqilliyi ilə əlaqələndirilsə də, potensial xərcləri və ya maliyyə özünü təmin etmə tələblərini də göstərə bilər. Bu, gözlənilməz xərclərlə üzləşdiyinizi və ya maliyyənizi daha diqqətlə idarə etməyiniz lazım olduğunu ifadə edə bilər.

Beləliklə, məsələn, bəzi məişət texnikası uğursuz ola bilər, təcili olaraq dəyişdirilməlidir.

