"Barselona" klubu "Mançester Siti"də çıxış etmiş İlkay Gündoğanın keçidini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat verilib. İlkay Gündoğan azad agent kimi transfer edilib. Onunla 2+1 formasında müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildən "şəhərlilər"in formasını geyinən 33 yaşlı yarımmüdafiəçi 5 dəfə İngiltərə Premyer Liqasının, iki dəfə ölkə kubokunun, bir dəfə isə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.

