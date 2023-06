Sinan Oğan Azərbaycanı təbrik etdi

Türkiyə prezidentliyinə keçmiş namizəd Sinan Oğan 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə yazıb.

“Qəhrəman Azərbaycan Ordusu 105 yaşında! Dost və qardaş ölkə Azərbaycanda xidmət edən hərbçilərin 26 İyun - Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü mübarək olsun”.

Xatırladaq ki, Türkiyədə prezident seçkilərinin ilk turunda “ATA ittifaqı”nın namizədi Sinan Oğan 5,17 faiz səs toplamışdı.

Rəcəb Tayyip Ərdoğanın prezident seçildikdən sonra iyunun 13-də Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Türkiyə liderini müşayiət edənlər arasında Sinan Oğan da var idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.