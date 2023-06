Ukrayna ordusu kəndləri işğaldan azad etdi

Donetsk vilayətinin Rivnopil kəndi Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Anna Malyar açıqlama verib. Malyar sosial media hesabında qeyd edib ki, Ukrayna ordusu şərq cəbhəsində bir sıra uğurlar qazanıb. "Rivnopil kəndi müdafiə qüvvələrimizin nəzarətinə keçib. İrəliləməyə davam" - Nazir müavini Malyar yazıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun bundan əvvəl daha bir neçə kəndi ələ keçirdiyi barədə məlumatlar verilib. Lakin bu, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın işğalı altındakı Donetskdə işğaldan azad etdiyi ilk yaşayış məntəqəsidir..

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.