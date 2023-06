Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi ilə telefonda danışıb.

Metbuat.az Erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, tərəflər regional məsələlərdən, o cümlədən Ermənistan və İran arasında münasibətlərin gələcək inkişafı və gündəlikdəki məsələləri müzakirə ediblər.

Tərəflər yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların vacibliyini vurğulayıblar.

