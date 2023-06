Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 10 min 920 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,8 % çoxdur.

Hesabat dövründə ölkədə 31 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da, illik müqayisədə 7,2 % azdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.