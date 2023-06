"Vəziyyət göstərdi ki, istənilən şantaj və iğtişaşlar uğursuzluğa məhkumdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib.

O bildirib ki, "Vaqner"in silahlı üsyanı istənilən halda yatırılacaqdı.

