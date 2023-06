Bu gün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında Vaşinqtonda görüşəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar 3 gün davam edəcək.

Həçminin ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək.

