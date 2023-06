Ermənistan parlamentində yenidən dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə dava yas mərasiminə görə düşüb.

Belə ki, müxalif deputatlar ötən həftə həyatının dəyişən Hakim Partiyanın üzvü Vigen Xaçaturyanın dəfn mərasiminə gəlmədikləri üçün tənqdi olunublar.

Hətta parıamentin sədri Alen Simonyan təhriqamiz ifadələr işlədib.

Jurnalistlər qeyd edib ki, fasilə müddətində deputatlae arasındakı dava daha da qızışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.