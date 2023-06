"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində rəqibi hansı stadionda qəbul edəcəyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÇL-in təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “Qarabağ” - “Linkoln” (Cəbəllütariq) matçı Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, matç iyulun 19-u, saat 20:00-da başlayacaq.

